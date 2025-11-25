Βουλή: Ψηφίσθηκε στην Επιτροπή η σύμβαση για την ανέγερση Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» στην Πάτρα

Πολύ σημαντική η δωρεά για τους ογκολογικούς ασθενείς ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης - «Υπέρ» του νομοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την συνεδρίαση της Ολομέλειας - «Παρών» από το ΚΚΕ