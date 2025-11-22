Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Ζούμε μία Τόλμη και Γοητεία, από τη Βουλή έως τα κανάλια λέει για το κοινοβουλευτικό μεγαλείο του Καραναστάση
Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Ζούμε μία Τόλμη και Γοητεία, από τη Βουλή έως τα κανάλια λέει για το κοινοβουλευτικό μεγαλείο του Καραναστάση
Άσκησε κριτική στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και για το γεγονός πως «έβγαλε από τις θέσεις τους αυτούς που εξέλεξε ο λαός και έβαλε τους φίλους της και τον σύντροφό της» - Δείτε βίντεο
Νέα επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την παραίτηση από τη θέση του βουλευτή, του Διαμαντή Καραναστάση.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε στο Open το πρωί του Σαββάτου και κλήθηκε αρχικά να σχολιάσει την αντιπαράθεση που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο λέγοντας πως ο ίδιος δεν έχει κάποια φιλική σχέση με τον παρουσιαστή.
Συνεχίζοντας είπε «αυτό το σίριαλ, Τόλμη και Γοητεία, Δυναστεία, Ντάλλας, αυτό το πράγμα που ζούμε αυτές τις μέρες με την κυρία Ζωή όπου από τη Βουλή μέχρι τα κανάλια μας μιλάει για το μεγαλείο το κοινοβουλευτικό του κυρίου Διαμαντή Καραναστάση ειλικρινά, είναι προφανώς πολύ κωμικό έως γελοίο, αλλά και προβληματικό για τη δημοκρατία μας».
Εξηγώντας, ο κ. Γεωργιάδης άσκησε κριτική στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για το γεγονός πως «έβγαλε από τις θέσεις τους αυτούς που εξέλεξε ο λαός και έβαλε τους φίλους της και τον σύντροφό της».
Δείτε το βίντεο μετά το 08:20
Στην πορεία της συζήτησης απάντησε και σε ερώτηση για το πώς ο ίδιος απευθύνεται στην κυρία Κωνσταντοπούλου σε συνάρτηση με το ότι είναι η μόνη γυναίκα πολιτική αρχηγός. Ο υπουργός Υγείας αντέκρουσε την κατηγορία κάνοντας λόγο για απαξιωτική συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου απέναντι σε συναδέλφισσές της από άλλα κόμματα. «Έχετε δει πώς μιλάει στην κυρία Μπακογιάννη; Έχετε δει τι bullying κάνει; Έχετε δε πώς μιλάει στην κυρία Γεροβασίλη; Εσείς πιστεύετε ότι εγώ της επιτίθεμαι επειδή είναι γυναίκα;».
Στην συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης είπε πως η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι αυτή η οποία έκοψε γυναίκες βουλευτές για να βάλει στην θέση τους άνδρες. «Όλοι οι εκλεγμένοι βουλευτές, που θα είχαν βγει εάν δεν τους είχε κόψει, είναι όλες γυναίκες και όλοι αυτοί που έβαλε στη θέση τους είναι όλοι άνδρες. Έχει κόψει τρεις γυναίκες, δηλαδή η Βουλή θα είχε τρεις επιπλέον γυναίκες και λόγω της επιλογής της, έχει τρεις επιπλέον άνδρες. Και θα μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου για έμφυλα ζητήματα;», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε στο Open το πρωί του Σαββάτου και κλήθηκε αρχικά να σχολιάσει την αντιπαράθεση που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο λέγοντας πως ο ίδιος δεν έχει κάποια φιλική σχέση με τον παρουσιαστή.
Συνεχίζοντας είπε «αυτό το σίριαλ, Τόλμη και Γοητεία, Δυναστεία, Ντάλλας, αυτό το πράγμα που ζούμε αυτές τις μέρες με την κυρία Ζωή όπου από τη Βουλή μέχρι τα κανάλια μας μιλάει για το μεγαλείο το κοινοβουλευτικό του κυρίου Διαμαντή Καραναστάση ειλικρινά, είναι προφανώς πολύ κωμικό έως γελοίο, αλλά και προβληματικό για τη δημοκρατία μας».
Εξηγώντας, ο κ. Γεωργιάδης άσκησε κριτική στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για το γεγονός πως «έβγαλε από τις θέσεις τους αυτούς που εξέλεξε ο λαός και έβαλε τους φίλους της και τον σύντροφό της».
Δείτε το βίντεο μετά το 08:20
Στην πορεία της συζήτησης απάντησε και σε ερώτηση για το πώς ο ίδιος απευθύνεται στην κυρία Κωνσταντοπούλου σε συνάρτηση με το ότι είναι η μόνη γυναίκα πολιτική αρχηγός. Ο υπουργός Υγείας αντέκρουσε την κατηγορία κάνοντας λόγο για απαξιωτική συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου απέναντι σε συναδέλφισσές της από άλλα κόμματα. «Έχετε δει πώς μιλάει στην κυρία Μπακογιάννη; Έχετε δει τι bullying κάνει; Έχετε δε πώς μιλάει στην κυρία Γεροβασίλη; Εσείς πιστεύετε ότι εγώ της επιτίθεμαι επειδή είναι γυναίκα;».
Στην συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης είπε πως η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι αυτή η οποία έκοψε γυναίκες βουλευτές για να βάλει στην θέση τους άνδρες. «Όλοι οι εκλεγμένοι βουλευτές, που θα είχαν βγει εάν δεν τους είχε κόψει, είναι όλες γυναίκες και όλοι αυτοί που έβαλε στη θέση τους είναι όλοι άνδρες. Έχει κόψει τρεις γυναίκες, δηλαδή η Βουλή θα είχε τρεις επιπλέον γυναίκες και λόγω της επιλογής της, έχει τρεις επιπλέον άνδρες. Και θα μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου για έμφυλα ζητήματα;», είπε χαρακτηριστικά.
Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»
«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι με το σχέδιο για την Ουκρανία που προβλέπει χρήση των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ
Έξαλλοι οι Τούρκοι για το πανό της Παρτιζάν στον αγώνα με τη Φενέρ - Έδειξαν Σέρβο ιππότη να σκοτώνει τον Σουλτάνο Μουράτ Α’
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα