Ηχηρή απάντηση της Αθήνας στις απειλές Ζαχάροβα: Αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες
Η Αθήνα απορρίπτει ως αβάσιμες τις κατηγορίες Ζαχάροβα για τη συμφωνία Ελλάδας–Ουκρανίας και υπενθυμίζει την προσήλωσή της στο διεθνές δίκαιο
Με την υπόμνηση της σταθερής προσήλωσης της Αθήνας στο «διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών» και πάντως όχι τυχαία, απάντησαν ακαριαία διπλωματικές πηγές στην Εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, μετά την αιφνίδια και πρωτοφανή πρόκλησή της, με φόντο την συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας ως προς την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροχημάτων.
Σημειωτέον ότι η Εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα ανέφερε πως «η Ελλάδα ακολουθεί μια «συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες». Η ίδια συμπλήρωσε πως «η Αθήνα ήταν από τις πρώτες πρωτεύουσες που έστειλαν στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορόζια, Χερσώνα, Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας». «Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν από αμνημονεύτων χρόνων Έλληνες», κατέληξε.
Την ίδια στιγμή, στις δηλώσεις της που μετέδωσε το πρακτορείο TASS, «μια ακόμη επιβεβαίωση ήταν οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών», πρόσθεσε η κ. Ζαχάροβα. «Αυτό το βήμα, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες του συλλογικού Δυτικού κόσμου με στόχο να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας και θα ακολουθήσει η δέουσα αντίδραση», κατέληξε.
Ωστόσο, η πρωτόφαντη αντίδραση της κυρίας Ζαχάροβα δεν εξηγείται ούτε με όρους περιφερειακών ισορροπιών, με δεδομένο ότι δεν είναι λίγες οι χώρες που έχουν αναπτύξει εδώ και χρόνια αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία ή διατηρούν ισχυρές διμερείς σχέσεις από τις οποίες προκύπτουν και εμπορικά ωφέλη, ανάμεσα στις οποίες και η Τουρκία, χωρίς να έχουν προκαλέσει ποτέ αντίστοιχη αντίδρασή της Μόσχας. Επιπλέον, η διμερής συνεργασία μεταξύ Ελλάδας -Ουκρανίας δεν έχει ορατό πεδίο εφαρμογής των προϊόντων της αμυντικής τεχνολογίας και σίγουρα όχι τα ενεργά πεδία μαχών, αλλά αφορούν την μεταφορά τεχνογνωσίας για μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο... θαλάσσιο χώρο, αποκλείοντας κάθε άμεση στρατιωτική τους χρήση.
Απορρίπτονται οι απειλές«Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών» περιέγραψαν διπλωματικές πηγές, επισημαίνοντας πως «είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας». Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται” κατέληξαν με κατηγορηματικό τρόπο, μετά την χωρίς προηγούμενο πρόκληση από ρωσικής πλευράς.
Η αφορμήΑφορμή για την προκλητική αυτή στάση από μέρους της Εκπροσώπου Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών αποτέλεσε η διμερής συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας για την συνεργασία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, με δεδομένη τη ραγδαία πρόοδο που έχει σημειώσει τεχνολογικά το Κίεβο, διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία σε ένα αναδυόμενο πεδίο για την στρατιωτική πρακτική. Συγκεκριμένα, στην κοινή δήλωση Μητσοτάκη-Ζελένσκι την περασμένη Κυριακή, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα, αναφέρεται πως «τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs) στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές».
