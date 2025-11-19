Ελευθέριος Κτιστάκης: Να καταργηθεί το κριτήριο της σύνταξης για την χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ζητά με ερώτηση, που κατέθεσε ο βουλευτής Βοιωτίας της ΝΔ Ελευθέριος Κτιστάκης, προς τις υπουργούς Εργασίας Νίκη Κεραμέως και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου. Στην ερώτηση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:



«Με το άρθρο 93 Ν. 4387/2016 θεσπίστηκε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Το επίδομα αυτό χορηγείται πλέον από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. και είναι ήδη από την 1η Ιανουάριου 2025 ποσού 409,13 ευρώ.

Ανάμεσα στις προϋποθέσεις χορήγησής του και συγκεκριμένα, στα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν ορισθεί, περιλαμβάνεται και η απαίτηση να μην λαμβάνει η/ο σύζυγος του/της δυνητικά δικαιούχου σύνταξη μεγαλύτερη του χορηγούμενου επιδόματος, δηλαδή σύνταξη μεγαλύτερη του ποσού των 409,13 ευρώ μηνιαίως.

"Είναι εύλογα εν προκειμένω τα ερωτηματικά. Μπορεί άραγε να επιβιώσει ζεύγος ηλικιωμένων με 436,39 ευρώ μηνιαίως; Ακόμα κι αν έχει δικό του σπίτι; Ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να απαντήσει καταφατικά; Πόσοι άραγε είναι στη χώρα οι έγγαμοι ανασφάλιστοι πάνω από τα 67 ή τα 70 έτη , που έχουν σύζυγο που λαμβάνει την ελάχιστη σύνταξη 436, 39 ευρώ; Χίλιοι, τρεις άντε, πέντε το πολύ, χιλιάδες; Πόσο θα κοστίσει στον προϋπολογισμό (...X 409, 63 ευρώ το άτομο χ 12 - τόσο είναι το επίδομα) η απάλειψη της άθλιας εξαίρεσης αυτής ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους;"

Την κατάργηση του κριτηρίου της καταβολής σύνταξης στον/στην σύζυγο για την χορήγηση τουΕπισημαίνω δε ότι μία έτερη προϋπόθεση, αυτή του ετήσιου εισοδήματος είναι ύψους 8.640,00 ευρώ, ποσό πολύ ανώτερο του αθροίσματος της κατώτατης σήμερα σύνταξης, αναγόμενης σε ετήσια βάση. Συμπερασματικά, αν ο/η σύζυγος της/ου δυνητικά δικαιούχου λαμβάνει την κατώτατη σύνταξη, η/ο τελευταίος/α δεν το δικαιούται, καίτοι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπολείπεται του έτερου οικονομικού κριτηρίου, όπως ανωτέρω αναλύθηκε. Όπως γίνεται κατανοητό, η ρύθμιση αυτή δημιουργεί ανισότητα, κυρίως όμως αντιστρατεύεται τον ίδιο τον σκοπό χορήγησης του επιδόματος, ο οποίος σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Σημειωτέον δε, ότι τυχόν εξάλειψη της προϋπόθεσης αυτής και διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος τουλάχιστον με βάση το προαναφερόμενο καθορισμένο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα διακινδυνεύσει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, ούτε βέβαια τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Προτίθεστε να εξαλείψετε τη δυσμενή αυτή μεταχείριση συμπολιτών μας καταργώντας αυτή την προϋπόθεση, συμπολιτών μας που αποδεδειγμένα και με αντικειμενικά κριτήρια έχουν ελάχιστο εισόδημα και δικαιούνται να έχουν τα απαραίτητα προς το ζην, η δε Κυβέρνηση οφείλει να τα παρέχει;»Το θέμα άρσης της αδικίας είχε θέσει με άρθρο του στο protothema.gr ο δικηγόρος Γιώργος Ανδρέου στις 16 Νοεμβρίου 2025 τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι: