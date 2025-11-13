Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς – Πρώτη υποχρέωση η μάχη με την ακρίβεια
«Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που μετά την τελετή παράδοσης των τεσσάρων νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Diamond 62 MPP, στο αεροδρόμιο των Μεγάρων, μετέβη στην Ελευσίνα, όπου συνομίλησε με κατοίκους.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρώτη υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να σκύψει πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
Από τις αρχές Ιανουαρίου, οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς, μέσω της μείωσης της άμεσης φορολογίας.
Ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε και έργα για την περιοχή, ανακοινώνοντας τη μεταφορά του λιμανιού της Ελευσίνας, τον τριπλό κόμβο στον Σκαραμαγκά αλλά και την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου.
«Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες», είπε.
Η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη στον φούρνο: Πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε, τρελάθηκα, της φώναζα αλλά δεν απαντούσε
Θρήνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς: «Ξεκοκάλιζε κρέατα, τράβηξε το μαχαίρι δυνατά και έκοψε τη μηριαία αρτηρία»
Σε υπνοθεραπεύτρια πήγε ο Πάνος Ρούτσι - Τι του είπε για το παιδί του
