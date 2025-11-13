Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς – Πρώτη υποχρέωση η μάχη με την ακρίβεια

Από τις αρχές Ιανουαρίου, οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας – Τα έργα που εξήγγειλε για την περιοχή