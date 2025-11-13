Φλωρίδης: Κάτω από την βεντέτα κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις
Ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη αποδέχεται την οπλοκατοχή για όλους, ανέφερε σχετικά με τη νέα νομοθεσία
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης ήταν καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης στον ΑΝΤ1 και σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε πως «θεωρώ πως η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη του ξέφυγε και ήταν για να μην δυσαρεστήσει τον κόσμο της περιοχής. Η δολοφονία ενός ανθρώπου είναι δολοφονία είτε πρόκειται για βεντέτα είτε όχι».
Σχετικά με τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή είπε πως «ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη αποδέχεται την οπλοκατοχή για όλους. Οι ΗΠΑ έχουν μία άλλη κουλτούρα. Η Ελλάδα έχει ένα πλαίσιο που ορίζει πότε είναι νόμιμη η οπλοκατοχή. Όχι στην διεύρυνση των κριτηρίων. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κρίναμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί αυτό το πλαίσιο» είπε επιπλέον ο Υπουργός.
«Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για αυτούς που κατέχουν και πιστόλια και όχι μόνο τα λεγόμενα πολεμικά όπλα, όπως καλάσνικοφ» τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ενώ ανέφερε πως θα γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι για αφοπλισμό όσων κατέχουν παράνομα όπλα. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί επίσης εκεί που γίνεται διακίνηση και σφαιρών και όπλων.
«Κάτω από το έθιμο βεντέτα, κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις» επεσήμανε ο κ. Φλωρίδης.
Σχετικά με τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά προ ολίγων ημερών, απάντησε πως «η κυβέρνηση είπε πως δεν σχολιάζει τις δηλώσεις Σαμαρά. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση κατά καιρούς δέχεται έντονη κριτική για τα εθνικά θέματα και όλοι αυτοί που τα λένε έχουν πρότυπο τον Ερντογάν. Αποδείχθηκε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι ισχυρή αμυντικά».
