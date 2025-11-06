Αγαπηδάκη στην ημερίδα του ygeiamou: Θα πέσουν μηνύσεις για τα fake news στην Υγεία - Σύμβουλος Υγείας με Τεχνητή Νοημοσύνη
Αγαπηδάκη στην ημερίδα του ygeiamou: Θα πέσουν μηνύσεις για τα fake news στην Υγεία - Σύμβουλος Υγείας με Τεχνητή Νοημοσύνη
Για την πορεία των εμβολιασμών, τη Γρίπη, τον κορωνοϊό και τις κινητές ομάδες Υγείας μίλησε μεταξύ άλλων η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας στην 4η Ημερίδα του ygeiamou για τον Εμβολιασμό
Στη διεπιστημονική προσέγγιση της Υγείας και των εμβολιασμών ιδιαίτερα, αναφέρθηκε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στη σημερινή ημερίδα του ygeiamou.gr, προαναγγέλλοντας την ίδρυση γραφείου κατά της παραπληροφόρησης στον ΕΟΔΥ, αλλά και την ανάπτυξη της ψηφιακής υπηρεσίας του Συμβούλου Υγείας, με εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης.
Όπως εξήγησε η κυρία Αγαπηδάκη, «υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια άνθηση διαφορετικών μοντέλων» ως προς το διατομεακό χαρακτήρα της Υγείας, εκτιμώντας παράλληλα πως υπάρχουν εργαλεία εκτίμησης της πρόθεσης του πολίτη να εμβολιαστεί. Σύμφωνα με την Αναπληρώτρια Υπουργό «πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να έχουμε συναντίληψη».
Η ίδια γνωστοποίησε πως το Υπουργείο Υγείας αναπτύσσει τον Σύμβουλο Υγείας, μια νέα ψηφιακή υπηρεσία με στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης, στο οποίο ο αλγόριθμος εντοπίζει τυχόν εμπόδια, προκειμένου επιτευχθεί αλλαγή συμπεριφοράς υγείας.
«Προσπαθεί - σαν να έχω έναν επαγγελματία της υγείας - να με βοηθήσει, να παροτρύνει με βάση τα εμπόδια που έχω» σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη, ενώ ευχαρίστησε την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, καθώς «δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη για να μπορέσει η χώρα να έχει πλήρη κάλυψη», όπως είπε.
Αναφερόμενη στην πορεία των εμβολιασμών, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας τόνισε ότι «πέρυσι είχαμε περίπου 2.4 εκατομμύρια που εμβολιάστηκαν για τη γρίπη» και φέτος παρά τις καλές καιρικές συνθήκες «προσεγγίζουμε περίπου το ένα εκατομμύριο», αν και φέτος θα έχουμε βαρύτερη νόσηση για τη γρίπη και θα κρατήσει και λίγο παραπάνω, όπως επισήμανε.
Ως προς τους εμβολιασμούς για τον κορωνοϊό, έχουν φτάσει στους 10.313 φέτος, τη στιγμή που «από 580 εμβολιασμούς το 2024 πήγαμε στις 3.500 εμβολιασμούς φέτος για τα υπόλοιπα εμβόλια», όπως εξήγησε η κυρία Αγαπηδάκη, αποδίδοντας τη μεγάλη αύξηση στις κινητές μονάδες υγείας.
«Όπου υπάρχει κινητή μονάδα υγείας, συρρέουν πολίτες να εμβολιαστούν για διάφορα νοσήματα» περιέγραψε από την εμπειρία της η κυρία Αγαπηδάκη, λέγοντας, για παράδειγμα, ότι στα Πετρωτά Έβρου απαιτούνται 160 χιλιόμετρα να διανύσουν οι πολίτες, μέχρι να βρουν Κέντρο Υγείας για εμβολιασμό.
«Όταν πηγαίνουμε όμως με τόσο κινητές μονάδες υγείας εκεί είναι μηδέν το κόστος» σημείωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός, ανακοινώνοντας πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ανακοίνωση για όλο το χρονοδιάγραμμα των κινητών ομάδων υγείας.
Ως προς τα εμβόλια των παιδιών, «η χώρα εξακολουθεί να πηγαίνει παρά πολύ κοντά» υπογράμμισε η κυρία Αγαπηδάκη και συνέχισε, λέγοντας πως «προχωράμε στην ίδρυση γραφείου για την αντιμετώπιση της «πανδημίας» της παραπληροφόρησης στον ΕΟΔΥ».
Αν και σχηματικά μιλάμε για ένα γραφείο, «στην πραγματικότητα μιλάμε για μια σειρά από καινοτόμα εργαλεία» δήλωσε η κυρία Αγαπηδάκη, ώστε να «μπορούμε να αντιμετωπίζουμε έγκαιρα να τσιμπάμε κάθε είδους πηγή και να την απαντάμε άμεσα με διάφορους τρόπους, όχι μόνο με την επεξεργασία από ανθρώπινο χέρι», όπως είπε.
Στην κατεύθυνση, στο γραφείο «θα υπάρχει νομική υποστήριξη. Θα πέσουν μηνύσεις» ξεκαθάρισε η Αναπληρώτρια Υπουργός, διαμηνύοντας πως το να ρισκάρει κάποιος τη δημόσια υγεία, «θα είναι ποινικά κολάσιμο».
Όπως εξήγησε η κυρία Αγαπηδάκη, «υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια άνθηση διαφορετικών μοντέλων» ως προς το διατομεακό χαρακτήρα της Υγείας, εκτιμώντας παράλληλα πως υπάρχουν εργαλεία εκτίμησης της πρόθεσης του πολίτη να εμβολιαστεί. Σύμφωνα με την Αναπληρώτρια Υπουργό «πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να έχουμε συναντίληψη».
Η ίδια γνωστοποίησε πως το Υπουργείο Υγείας αναπτύσσει τον Σύμβουλο Υγείας, μια νέα ψηφιακή υπηρεσία με στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης, στο οποίο ο αλγόριθμος εντοπίζει τυχόν εμπόδια, προκειμένου επιτευχθεί αλλαγή συμπεριφοράς υγείας.
«Προσπαθεί - σαν να έχω έναν επαγγελματία της υγείας - να με βοηθήσει, να παροτρύνει με βάση τα εμπόδια που έχω» σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη, ενώ ευχαρίστησε την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, καθώς «δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη για να μπορέσει η χώρα να έχει πλήρη κάλυψη», όπως είπε.
Αναφερόμενη στην πορεία των εμβολιασμών, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας τόνισε ότι «πέρυσι είχαμε περίπου 2.4 εκατομμύρια που εμβολιάστηκαν για τη γρίπη» και φέτος παρά τις καλές καιρικές συνθήκες «προσεγγίζουμε περίπου το ένα εκατομμύριο», αν και φέτος θα έχουμε βαρύτερη νόσηση για τη γρίπη και θα κρατήσει και λίγο παραπάνω, όπως επισήμανε.
Ως προς τους εμβολιασμούς για τον κορωνοϊό, έχουν φτάσει στους 10.313 φέτος, τη στιγμή που «από 580 εμβολιασμούς το 2024 πήγαμε στις 3.500 εμβολιασμούς φέτος για τα υπόλοιπα εμβόλια», όπως εξήγησε η κυρία Αγαπηδάκη, αποδίδοντας τη μεγάλη αύξηση στις κινητές μονάδες υγείας.
«Όπου υπάρχει κινητή μονάδα υγείας, συρρέουν πολίτες να εμβολιαστούν για διάφορα νοσήματα» περιέγραψε από την εμπειρία της η κυρία Αγαπηδάκη, λέγοντας, για παράδειγμα, ότι στα Πετρωτά Έβρου απαιτούνται 160 χιλιόμετρα να διανύσουν οι πολίτες, μέχρι να βρουν Κέντρο Υγείας για εμβολιασμό.
«Όταν πηγαίνουμε όμως με τόσο κινητές μονάδες υγείας εκεί είναι μηδέν το κόστος» σημείωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός, ανακοινώνοντας πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ανακοίνωση για όλο το χρονοδιάγραμμα των κινητών ομάδων υγείας.
Ως προς τα εμβόλια των παιδιών, «η χώρα εξακολουθεί να πηγαίνει παρά πολύ κοντά» υπογράμμισε η κυρία Αγαπηδάκη και συνέχισε, λέγοντας πως «προχωράμε στην ίδρυση γραφείου για την αντιμετώπιση της «πανδημίας» της παραπληροφόρησης στον ΕΟΔΥ».
«Θα πέσουν μηνύσεις»Μάλιστα, η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε σε fake news για δήθεν επιπτώσεις από την εξέταση της μαστογραφίας στο γυναικείο στήθος, σχολιάζοντας πως «οι γυναίκες που δεν κάνουν μαστογραφία κινδυνεύουν», αφού στις γυναίκες ηλικίας 55-69 ετών εμφανίζονται από τις υψηλότερες θνησιμότητες.
Αν και σχηματικά μιλάμε για ένα γραφείο, «στην πραγματικότητα μιλάμε για μια σειρά από καινοτόμα εργαλεία» δήλωσε η κυρία Αγαπηδάκη, ώστε να «μπορούμε να αντιμετωπίζουμε έγκαιρα να τσιμπάμε κάθε είδους πηγή και να την απαντάμε άμεσα με διάφορους τρόπους, όχι μόνο με την επεξεργασία από ανθρώπινο χέρι», όπως είπε.
Στην κατεύθυνση, στο γραφείο «θα υπάρχει νομική υποστήριξη. Θα πέσουν μηνύσεις» ξεκαθάρισε η Αναπληρώτρια Υπουργός, διαμηνύοντας πως το να ρισκάρει κάποιος τη δημόσια υγεία, «θα είναι ποινικά κολάσιμο».
Επιπλέον, «η χώρα έχει για πρώτη φορά ψηφιακό αρχείο εμβολιασμού» ανέφερε η κυρία Αγαπηδάκη, η οποία επικαλέστηκε την εμπειρία της διασποράς ψευδών ειδήσεων στην πανδημία. «Έρχεται αυτό το εξώδικο mRNA. Δεν το ξέραμε», όπως είπε, συμπληρώνοντας πως «το πιο σπουδαίο εργαλείο είναι να εξηγούμε στον κόσμο και να μην υποτιμάμε τις απορίες κανενός».
«Να δείξουμε στον κόσμο τι είναι το 5G. Γιατί έτσι θα απορρίψει αύριο και την τεχνητή νοημοσύνη και άλλα πράγματα», πρόσθεσε. Άλλωστε, «η χώρα δεν εφαρμόζει ότι φαίνεται σε μένα σωστό ή στον κύριο Γεωργιάδη, αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές στη δημόσια υγεία», κατέληξε.
«Να δείξουμε στον κόσμο τι είναι το 5G. Γιατί έτσι θα απορρίψει αύριο και την τεχνητή νοημοσύνη και άλλα πράγματα», πρόσθεσε. Άλλωστε, «η χώρα δεν εφαρμόζει ότι φαίνεται σε μένα σωστό ή στον κύριο Γεωργιάδη, αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές στη δημόσια υγεία», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτος καβγάς Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά: Είσαι σαλτιμπάγκος - Εσείς παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα να σας πάρει στο κόμμα
Αναβρασμός στη Γαλλία για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ - Μετά το μπλόκο στη Shein, ζητά κυρώσεις από την ΕΕ
Τα μυστικά του Οικόπεδου 2 στο Ιόνιο - Η σημασία της συμφωνίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για φυσικό αέριο
Απίστευτος καβγάς Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά: Είσαι σαλτιμπάγκος - Εσείς παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα να σας πάρει στο κόμμα
Αναβρασμός στη Γαλλία για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ - Μετά το μπλόκο στη Shein, ζητά κυρώσεις από την ΕΕ
Τα μυστικά του Οικόπεδου 2 στο Ιόνιο - Η σημασία της συμφωνίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για φυσικό αέριο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα