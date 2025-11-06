Αγαπηδάκη στην ημερίδα του ygeiamou: Θα πέσουν μηνύσεις για τα fake news στην Υγεία - Σύμβουλος Υγείας με Τεχνητή Νοημοσύνη

Επιπλέον, «η χώρα έχει για πρώτη φορά» ανέφερε η κυρία Αγαπηδάκη, η οποία επικαλέστηκε την εμπειρία της διασποράς ψευδών ειδήσεων στην πανδημία. «Έρχεται αυτό το εξώδικο mRNA. Δεν το ξέραμε», όπως είπε, συμπληρώνοντας πως «το πιο σπουδαίο εργαλείο είναι να εξηγούμε στον κόσμο και να μην υποτιμάμε τις απορίες κανενός».«Να δείξουμε στον κόσμο τι είναι το 5G. Γιατί έτσι θα απορρίψει αύριο και την τεχνητή νοημοσύνη και άλλα πράγματα», πρόσθεσε. Άλλωστε, «η χώρα δεν εφαρμόζει ότι φαίνεται σε μένα σωστό ή στον κύριο Γεωργιάδη, αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές στη δημόσια υγεία», κατέληξε.