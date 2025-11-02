Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον Έλληνα φαρμακοποιό - Έχουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο

Οι φαρμακοποιοί αποτελούν πρωτοβάθμιους παράγοντες φροντίδας υγείας, που προσφέρουν καθημερινά πολύτιμες υπηρεσίες πρόληψης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης προς τους πολίτες, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης