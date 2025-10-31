Το Υπουργείο Ανάπτυξης απαντά στον Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Aς μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του

«Για τον κ. Δούκα δεν αποτελεί έκπληξη ότι για όλα φταίνε οι άλλοι - Έχει υιοθετήσει μία συρρικνωμένη αντίληψη για τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης» αναφέρει το υπουργείο