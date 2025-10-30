€800.000 από την Αθήνα στον ΔΟΜ - «Πράσινο φως» για απελάσεις και επιστροφές μεταναστών από την Λιβύη σε άλλες χώρες
Η κίνηση έγινε μετά από παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, από το οποίο προέρχονται οι σχετικοί πόροι
Η Ελλάδα χρηματοδοτεί με περίπου 800.000 ευρώ το Ταμείο Ανθεκτικότητας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που στοχεύει στην οργάνωση επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι βρίσκονται στη Λιβύη προς τις χώρες καταγωγής τους ή προς ασφαλείς τρίτες χώρες. Η κίνηση έγινε μετά από παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, από το οποίο προέρχονται οι σχετικοί πόροι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ελληνική συνεισφορά ενισχύει τη δυνατότητα του ΔΟΜ να υλοποιεί στοχευμένα προγράμματα επιστροφών από χώρες προέλευσης μεταναστευτικών ροών όπως η Αίγυπτος, το Σουδάν, το Μπαγκλαντές και άλλες, συμβάλλοντας αφενός στην αποσυμφόρηση της μεταναστευτικής πίεσης στη Λιβύη και αφετέρου στην αποτροπή νέων παράνομων διελεύσεων προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η χρηματοδότηση κατευθύνεται σε παρεμβάσεις που ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής, με έμφαση στην αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών επιστροφής και στην πάταξη των δικτύων διακίνησης. Παράλληλα, δηλώνεται ως πρόθεση του Θάνου Πλεύρη η αναζήτηση πρόσθετων πόρων για την περαιτέρω ενίσχυση του Ταμείου Ανθεκτικότητας του ΔΟΜ για τον ίδιο σκοπό.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ νόμιμων και ασφαλών διαδικασιών διαχείρισης της μετανάστευσης, με έμφαση στην επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, στις χώρες καταγωγής τους ή σε ασφαλείς τρίτες χώρες, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
