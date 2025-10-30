€800.000 από την Αθήνα στον ΔΟΜ - «Πράσινο φως» για απελάσεις και επιστροφές μεταναστών από την Λιβύη σε άλλες χώρες

Η κίνηση έγινε μετά από παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, από το οποίο προέρχονται οι σχετικοί πόροι