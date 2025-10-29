Φαραντούρης: Η κυβέρνηση να μελετήσει τους προϋπολογισμούς άλλων κρατών της Ε.Ε. για μέτρα στήριξης των πολιτών
Φαραντούρης: Η κυβέρνηση να μελετήσει τους προϋπολογισμούς άλλων κρατών της Ε.Ε. για μέτρα στήριξης των πολιτών
Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, Αυστρία, Σλοβενία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ολλανδία προβλέπουν στους νέους Προϋπολογισμούς τους συγκεκριμένα μέτρα εσόδων από ειδικό τέλος ή φόρο που επιβάλλεται στις τράπεζες
Παρέμβαση απ' τις Βρυξέλλες έκανε ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης αναφορικά και τους δείκτες φτώχειας που δημοσίευσε η Εurostat.
«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των πολιτών που δεν τα βγάζουν πέρα ανέρχεται στο 17%. Στη Βουλγαρία είναι 37%. Και στην Ελλάδα 67%. Επτά στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι φτωχοποιούνται και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα εισοδήματά τους. Μας τιμούν αυτά τα ποσοστά;» σημειώνει σε δηλώσεις του ο Έλληνας ευρωβουλευτής.
Η κυβέρνηση να μελετήσει τους προϋπολογισμούς άλλων κρατών
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής καλεί την κυβέρνηση να μελετήσει τους Προϋπολογισμούς του 2026 των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών μελών που έχουν κατατεθεί στην Κομισιόν.
«Έχω μπροστά μου τους προϋπολογισμούς των άλλων Κρατών Μελών και βλέπω τι κάνουν. Η Ελληνική κυβέρνηση επιλέγοντας να μην αγγίξει τα υπερκέρδη των τραπεζών και τα υπερβολικά μερίσματα, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, στερεί πάνω από €7 δισ. ελαφρύνσεων από εισόδημα των πολιτών».
Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, Αυστρία, Σλοβενία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ολλανδία προβλέπουν στους νέους Προϋπολογισμούς τους συγκεκριμένα μέτρα εσόδων από ειδικό τέλος ή φόρο που επιβάλλεται στις τράπεζες. Η Ιταλία έχει εντάξει επισήμως στον Προϋπολογισμό του 2026 την είσπραξη €11 δισ. από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες για την επόμενη τριετία. Η Αυστρία, Σλοβενία και Ολλανδία προβλέπουν αύξηση φορολογικών συντελεστών ή εφάπαξ τελών επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υπερκέρδη, ενώ Αυστρία και Λετονία προβλέπουν αύξηση φορολόγησης μερισμάτων.
«Χάρη στα αυξημένα έσοδα από τα τέλη τραπεζών και τη φορολόγηση της αισχροκέρδειας, δίνεται η δυνατότητα να ελαφρύνουν τους πολίτες και την οικονομία με μειώσεις ΕΦΚ στα καύσιμα (Ολλανδία, Σλοβενία), μειώσεις ΦΠΑ τρόφιμα (Ιρλανδία, Κύπρος, Λετονία και Ιταλία) και σε δραστικά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας όπως μείωση συντελεστών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ιταλία, Πορτογαλία, Εσθονία, Γερμανία, Μάλτα & Ολλανδία), αύξηση ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος (Πορτογαλία, Γερμανία), αύξηση προσλήψεων και αποδοχών στην Υγεία (Ιταλία), αύξηση μισθών δημοσίου τομέα (Ιταλία), αύξηση επιδομάτων αναπηρίας (Εσθονία), αύξηση συντάξεων (Εσθονία). Γιατί δεν το κάνει και η Ελλάδα;», καταλήγει ο Νικόλας Φαραντούρης.
Σύμφωνα με τον κ. Φαραντούρη, η κλιμακούμενη ακρίβεια και η αντίστοιχη φτωχοποίηση οφείλεται στην απουσία ελέγχων στην αγορά και στοχευμένων δημοσιονομικών μέτρων και παρεμβάσεων. Η Ελλάδα το Β' Τρίμηνο 2025 έχει ποσοστό εισπράξεων φόρων επί των προϊόντων (ΦΠΑ, ΕΦΚ κλπ.) προς ΑΕΠ, με 14,5%. Πρόκειται για το δεύτερο ρεκόρ μεγαλύτερων εισπράξεων φόρων επί των προϊόντων ως προς ΑΕΠ στην Ελλάδα από το Β Τρίμηνο του 1999 (το πρώτο ήταν το 2022 με 14,6%)», σημειώνει ο κ. Φαραντούρης, για να συμπληρώσει ότι «η κυβέρνηση επιλέγει τα υπερέσοδα όλο το διάστημα της κρίσης ακρίβειας».
Ειδήσεις σήμερα:
Άνω-κάτω στην Κεντροαριστερά: Τι να τον κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης;
Το plan B Ερντογάν μετά το ναυάγιο με τα F-35 - Γιατί τα Eurofighter δεν δίνουν πλεονέκτημα στην Τουρκία
Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των πολιτών που δεν τα βγάζουν πέρα ανέρχεται στο 17%. Στη Βουλγαρία είναι 37%. Και στην Ελλάδα 67%. Επτά στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι φτωχοποιούνται και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα εισοδήματά τους. Μας τιμούν αυτά τα ποσοστά;» σημειώνει σε δηλώσεις του ο Έλληνας ευρωβουλευτής.
Η κυβέρνηση να μελετήσει τους προϋπολογισμούς άλλων κρατών
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής καλεί την κυβέρνηση να μελετήσει τους Προϋπολογισμούς του 2026 των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών μελών που έχουν κατατεθεί στην Κομισιόν.
«Έχω μπροστά μου τους προϋπολογισμούς των άλλων Κρατών Μελών και βλέπω τι κάνουν. Η Ελληνική κυβέρνηση επιλέγοντας να μην αγγίξει τα υπερκέρδη των τραπεζών και τα υπερβολικά μερίσματα, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, στερεί πάνω από €7 δισ. ελαφρύνσεων από εισόδημα των πολιτών».
Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, Αυστρία, Σλοβενία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ολλανδία προβλέπουν στους νέους Προϋπολογισμούς τους συγκεκριμένα μέτρα εσόδων από ειδικό τέλος ή φόρο που επιβάλλεται στις τράπεζες. Η Ιταλία έχει εντάξει επισήμως στον Προϋπολογισμό του 2026 την είσπραξη €11 δισ. από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες για την επόμενη τριετία. Η Αυστρία, Σλοβενία και Ολλανδία προβλέπουν αύξηση φορολογικών συντελεστών ή εφάπαξ τελών επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υπερκέρδη, ενώ Αυστρία και Λετονία προβλέπουν αύξηση φορολόγησης μερισμάτων.
«Χάρη στα αυξημένα έσοδα από τα τέλη τραπεζών και τη φορολόγηση της αισχροκέρδειας, δίνεται η δυνατότητα να ελαφρύνουν τους πολίτες και την οικονομία με μειώσεις ΕΦΚ στα καύσιμα (Ολλανδία, Σλοβενία), μειώσεις ΦΠΑ τρόφιμα (Ιρλανδία, Κύπρος, Λετονία και Ιταλία) και σε δραστικά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας όπως μείωση συντελεστών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ιταλία, Πορτογαλία, Εσθονία, Γερμανία, Μάλτα & Ολλανδία), αύξηση ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος (Πορτογαλία, Γερμανία), αύξηση προσλήψεων και αποδοχών στην Υγεία (Ιταλία), αύξηση μισθών δημοσίου τομέα (Ιταλία), αύξηση επιδομάτων αναπηρίας (Εσθονία), αύξηση συντάξεων (Εσθονία). Γιατί δεν το κάνει και η Ελλάδα;», καταλήγει ο Νικόλας Φαραντούρης.
Σύμφωνα με τον κ. Φαραντούρη, η κλιμακούμενη ακρίβεια και η αντίστοιχη φτωχοποίηση οφείλεται στην απουσία ελέγχων στην αγορά και στοχευμένων δημοσιονομικών μέτρων και παρεμβάσεων. Η Ελλάδα το Β' Τρίμηνο 2025 έχει ποσοστό εισπράξεων φόρων επί των προϊόντων (ΦΠΑ, ΕΦΚ κλπ.) προς ΑΕΠ, με 14,5%. Πρόκειται για το δεύτερο ρεκόρ μεγαλύτερων εισπράξεων φόρων επί των προϊόντων ως προς ΑΕΠ στην Ελλάδα από το Β Τρίμηνο του 1999 (το πρώτο ήταν το 2022 με 14,6%)», σημειώνει ο κ. Φαραντούρης, για να συμπληρώσει ότι «η κυβέρνηση επιλέγει τα υπερέσοδα όλο το διάστημα της κρίσης ακρίβειας».
#Ακρίβεια #Φτώχια Στην ΕE 🇪🇺 ο μέσος όρος των πολιτών που δεν τα βγάζουν πέρα είναι 17%. Στη Βουλγαρία 🇧🇬 37%. Και στην Ελλάδα 🇬🇷 67%. Επτά στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι φτωχοποιούνται και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα εισοδήματά τους. Μας τιμούν αυτά τα ποσοστά; pic.twitter.com/lkUTDbm5Eh— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) October 29, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Άνω-κάτω στην Κεντροαριστερά: Τι να τον κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης;
Το plan B Ερντογάν μετά το ναυάγιο με τα F-35 - Γιατί τα Eurofighter δεν δίνουν πλεονέκτημα στην Τουρκία
Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα