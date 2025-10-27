Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες, έως τις 3 Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

Ως προς την απαγόρευση της χρήσης κινητών μέσα στα σχολεία, δήλωσε ότι συνεχίζεται η απαγόρευσή τους και έχει δουλέψει θετικά.Στάθηκε στη νεανική παραβατικότητα και για την αντιμετώπιση του προβλήματος μπήκαν οι πρώτοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε σχολεία, ενώ θα ξεκινήσουν και επιμορφώσεις γονέων.Αναφερόμενη στα περιστατικά που έχουν καταγραφεί για την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, θα ξεκινήσουν δράσεις μέσα στα σχολεία για ενημέρωση των μαθητών, παράλληλα με την εφαρμογή του νόμου έξω από τα σχολεία, ως προς την απαγόρευση για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους.«Οι ποινές που προβλέπει ο νέος νόμος για τους φοιτητές είναι διαβαθμισμένες», είπε η κ. Ζαχαράκη.Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια δήλωσε ότι η απόφαση του ΣτΕ έδωσε το πράσινο φως, για την αξιολόγηση και πιστοποίηση ανάλογων προγραμμάτων που γίνεται από εθνική αρχή.Παράλληλα ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα για τη στέγαση των φοιτητών, ειδικά στα περιφερειακά Πανεπιστήμια. Από τον Δεκέμβριο θα επιβεβαιωθούν οι πρώτες διαγραφές των «αιωνίων» φοιτητών.