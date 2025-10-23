Η παράνομη μετανάστευση το θέμα της συνάντησης Φλωρίδη με τον Πρέσβη του Πακιστάν
Ενίσχυση συνεργασίας Ελλάδας–Πακιστάν για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων
Η παράνομη μετανάστευση και η ανάγκη αντιμετώπισης των δικτύων εμπορίας ανθρώπων που τη συντηρούν, ήταν το βασικό θέμα της συνάντησης του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με τον Πρέσβη του Πακιστάν στην Ελλάδα, Muhammad Aftab Aamar Qureshi.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε ειδική αναφορά στις προκλήσεις που απορρέουν από την παράνομη μετανάστευση, με έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης των δικτύων εμπορίας ανθρώπων που τη συντηρούν.
Παράλληλα, εκφράστηκε η βούληση των δύο πλευρών για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν στο εν λόγω τομέα, αλλά και σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε τη σημασία της στενότερης συνεργασίας των δύο χωρών για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτών των φαινομένων, με στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση του Κράτους Δικαίου.
Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την κοινή τους πρόθεση να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και να προωθήσουν την περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων Ελλάδας και Πακιστάν.
