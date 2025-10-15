Το άλμπουμ της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από το γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας στο Λονδίνο – Δείτε φωτογραφίες

Στην ανάρτησή της γράφει:

«Ήταν τιμή μου να παρευρεθώ στο Λονδίνο στο 9ο Ετήσιο Γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI), μαζί με τους Πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία και την Κύπρο, την πριγκίπισσα Τατιάνα Μπλάτνικ της Ελλάδας και διακεκριμένους ηγέτες της ελληνικής διασποράς — ενισχύοντας τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Μεγάλης Βρετανίας και των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ποσό-ρεκόρ για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, μια βραδιά με εισιτήρια που έγιναν sold-out για έναν ισχυρό σκοπό».

Η Κίμπερλί Γκιλφόιλ με την Τατιάνα Μπλάτνικ