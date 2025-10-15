Το άλμπουμ της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από το γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας στο Λονδίνο – Δείτε φωτογραφίες
Η εκδήλωση συγκέντρωσε ποσό-ρεκόρ για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο
Η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook από το 9ο φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο.
Στην εκδήλωση είχαν πάρει μέρος, μεταξύ άλλων, οι πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία και την Κύπρο, η Τατιάνα Μπλάτνικ αλλά και σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής Διασποράς. Παρών ήταν ακόμη και ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον οποίο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε χορέψει μαζί του.
Στην ανάρτησή της γράφει: «Ήταν τιμή μου να παρευρεθώ στο Λονδίνο στο 9ο Ετήσιο Γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI), μαζί με τους Πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία και την Κύπρο, την πριγκίπισσα Τατιάνα Μπλάτνικ της Ελλάδας και διακεκριμένους ηγέτες της ελληνικής διασποράς — ενισχύοντας τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Μεγάλης Βρετανίας και των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.
Η εκδήλωση συγκέντρωσε ποσό-ρεκόρ για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, μια βραδιά με εισιτήρια που έγιναν sold-out για έναν ισχυρό σκοπό».
