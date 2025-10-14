Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Και επί ΣΥΡΙΖΑ η κατανομή των βοσκότοπων γίνονταν με το «συμφωνώ» του υπουργού

Κατέθεσε πως αντίστοιχα «Συμφωνώ» με αυτό που υπέγραψε ο Βορίδης στην κατανομή της τεχνικής λύσης του 2019 και για το οποίο ζητήθηκε η ποινική του έρευνα, είχαν υπογράψει οι πρώην Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Αραχωβίτης και Αποστόλου