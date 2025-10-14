Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Και επί ΣΥΡΙΖΑ η κατανομή των βοσκότοπων γίνονταν με το «συμφωνώ» του υπουργού
Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Και επί ΣΥΡΙΖΑ η κατανομή των βοσκότοπων γίνονταν με το «συμφωνώ» του υπουργού
Κατέθεσε πως αντίστοιχα «Συμφωνώ» με αυτό που υπέγραψε ο Βορίδης στην κατανομή της τεχνικής λύσης του 2019 και για το οποίο ζητήθηκε η ποινική του έρευνα, είχαν υπογράψει οι πρώην Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Αραχωβίτης και Αποστόλου
Πάγια πρακτική αποτελούσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η υπογραφή της ετήσιας τεχνικής λύσης για την κατανομή των βοσκότοπων από τον εκάστοτε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού Αθανάσιο Καπρέλη.
Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο μάρτυρας αποκάλυψε πως αντίστοιχα «Συμφωνώ» με αυτό που υπέγραψε ο κ. Μάκης Βορίδης στην κατανομή της τεχνικής λύσης του 2019 και για το οποίο ζητήθηκε η ποινική του έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχαν υπογράψει οι πρώην Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης και Βαγγέλης Αποστόλου.
Το protothema.gr παρουσιάζει την απόφαση κατανομής επιλέξιμων εκτάσεων βοσκότοπων έτους 2017 με το «Συμφωνώ» του τότε αρμόδιου Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου. Απο το περιεχόμενο προκύπτει ότι επιτρεπόταν σε κτηνοτρόφους της Κρήτης να δηλώνουν βοσκότοπους στην Πελοπόννησο.
Παράλληλα, ο κ. Καπρέλης υποστήριξε πως και ο διάδοχός του Γρηγόρης Βάρρας πραγματοποίησε τις πληρωμές του 2020 βασιζόμενος στην τεχνική λύση και την κατανομή βοσκότοπων του προηγούμενου έτους, χωρίς όμως να πάρει την σύμφωνη γνώμη του υπουργού.
Ο κ. Καπρέλης παραδέχθηκε ότι το 2019 ο ίδιος διαβίβασε και ζήτησε από τον κ. Βορίδη να υπογράψει την απόφαση για την κατανομή των βοσκότοπων με βάση την τεχνική λύση ενώ ο διάλογος που ακολούθησε με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη έχει ως εξής:
Μ. Λαζαρίδης: Του προτείνατε εναλλακτικό τρόπο κατανομής
Αθ. Καπρέλης: Όχι
Μ. Λαζαρίδης: Το ίδιο είχατε προτείνει και σε Απόστολου Αραχωβίτη;
Αθ. Καπρέλης: Ακριβώς
Μ. Λαζαρίδης Άρα δεν εφαρμόστηκε μόνο με Βορίδη
Αθ. Καπρέλης: Ναι
Σε άλλο σημείο ο μάρτυρας είπε ότι το 2018 επιτράπηκε η καταβολή επιδοτήσεων σε ιδιοκτήτες βοσκότοπων ακόμα και αν δεν εκτρέφουν ζώα ενώ περιέγραψε ως “πηγή του κακού” την ανεξέλεγκτη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων. Ο κ. Καπρέλης υποστήριξε παράλληλα και πως επι δικών του ημερών είχε τακτικές επισκέψεις από βουλευτές που του μετέφεραν αιτήματα.
Μ. Λαζαρίδης: πότε αποφασίστηκε η επιδότηση βοσκότοπων χωρίς ζώα. Πολλοί λένε ότι τότε ξέφυγε το πράγμα
Αθ. Καπρέλης: Τεχνική λύση είναι ο μηχανογραφικός τρόπος καταγραφής του βοσκότοπου χωρίς παρέμβαση κτηνοτρόφου. Το κράτος κάνει αυτή την δουλειά. Για να κάνεις την κατανομή πατάς πάνω στην τεχνική λύση. Τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα ήρθαν αν θυμάμαι το 2018 μετά από παρατηρήσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής
Μ. Λαζαρίδης: ζήτησε να έχουμε βοσκοτόπια χωρίς ζώα;
Αθ. Καπρέλης: δεν το ζήτησε. Παρότρυνε να έχουμε βοσκοτόπια χωρίς ζώα ώστε οι ιδιοκτήτες να διατηρούν σε καλή κατάσταση αυτούς τους χώρους.
Μ. Λαζαρίδης: βουλευτές σας έπαιρναν τηλέφωνο;
Αθ. Καπρέλης: βεβαίως. Με παίρνανε όχι μόνο βουλευτές…
Καπρέλης: Τους δεχόμουν όλους στο γραφείο μου και εφόσον είχαν τεχνικά θέματα τους παρέπεμπα.
Μ. Λαζαρίδης: Ζητούσαν κάτι όμως και έρχονταν;
Αθ. Καπρέλης: Δεν μπορούσα να έχω κλειστές πόρτες, οχι μόνο για βουλευτές. Έρχονταν εκπρόσωποι κτηνοτροφικών φορέων, εκπρόσωποι ΚΥΔ κ.α.
Λαζαρίδης: πολλοί υποστηρίζουν ότι η αρχή του κακού ήρθε όταν επιτράπηκε στα ΚΥΔ να έχουν εικόνα όλων των διαθέσιμων βοσκότοπων
Αθ. Καπρέλης: τα ΚΥΔ ήταν φυσική εξέλιξη. Να υπάρχει αντιπροσώπευση σε όλη τη χώρα με εξειδικευμένους υπαλλήλους και κανόνες λειτουργίας. Υπέγραφαν σύμφωνο διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών. Το 2010 υπήρχε ένα σλόγκαν “όλα δωρεάν για τους αγρότες” . Αν και πολλοί συνεταιρισμοί επι ΠΑΣΕΓΕΣ έβαζαν χαράτσι στους αγρότες. Το 2016 όταν ανέλαβα υπήρχε άλλο σλόγκαν “το ΟΣΔΕ σπίτι του” - λες και δεν ήταν σπίτι του - και να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό. Δεν έφταναν οι πύλες εισαγωγής προκηρύξεων. Ετοιμάστηκαν και δημιουργήθηκαν πιστοποιημένα ΚΥΔ. Αυτό γιγαντώθηκε. Εμείς είχαμε υπολογίσει πως 200-250 ΚΥΔ ήταν υπέρ αρκετά .
Λαζαρίδης: πόσα φτάσαμε;
Αθ. Καπρέλης: Φτάσαμε τα 500. Αυτό έγινε μέχρι που έφυγα. Τώρα κατα την γνώμη μου πως φτάσαμε σε παραβατικές συμπεριφορές. Το 2017 υποχρεωθήκαμε από την Κοινότητα να ανοίξουμε όλα τα δεδομένα. Δηλαδή ο καθένας στα ΚΥΔ να βλέπει τους χάρτες όλης της Ελλάδας. Πριν, το ΚΥΔ έβλεπε μόνο την χωρική του ενότητα. Όταν λοιπόν έχεις στο Κιλκίς ένα ΚΥΔ που βλέπει το Γαιδουρονήσι δημιουργούνται τρύπες. Τι έκαναν; Καθυστερούσαν μέχρι το παραπέντε των δηλώσεων ώστε οι επιτήδιοι να δουν τα αδήλωτα παντού και να τα δηλώσουν.
Πέραν αυτών ο κ. Καπρέλης απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη και στην συνέχεια του κ. Βασίλη Κόκκαλη άφησε αιχμές για την διοίκηση του διαδόχου του κ. Βάρρα υποστηρίζοντας πως δεν περιόρισε την “ύποπτη” αύξηση ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη. Παράλληλα, είπε ότι ο κ. Βάρρας υιοθέτησε πλήρως τον τρόπο κατανομής βοσκήσιμων εκτάσεων που ακολουθούσαν οι προηγούμενες διοικήσεις χωρίς όμως να ζητά το “συμφωνώ” από τον αρμόδιο υπουργό.
Μ. Λαζαρίδης: τι κάνατε όταν είδατε αύξηση ζωικού κεφαλαίου;
Αθ. Καπρέλης: παρατηρήθηκε αύξηση παραγωγών στην Κρήτη και μου ζητήθηκε αύξηση έκτακτων ελέγχων πριν την πληρωμή του Δεκεμβρίου 2017. Το 2018 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στην Κρήτη περίπου 2.000 άτομα Δεν προτάθηκαν πρόσθετοι έλεγχοι. Το 2019 παρέδωσα. Ανέφερα όμως στον κ. Βάρρα ότι φαίνονται τσιμπημένα και να προχωρήσει σε πρόσθετους ελέγχους.
Ενώ στην συνέχεια στον διάλογο που είχε με τον κ. Β. Κόκκαλη επανέλαβε :
Αθ. Καπρέλης: Όταν ανέλαβε ο κ. Βάρρας τον ενημέρωσα ότι στην Κρήτη ήταν τσιμπημένες οι δηλώσεις.
Β. Κόκκαλης: Και πως έγινε η επόμενη χρονιά να έχει εκτόξευση στην Κρήτη
Αθ. Καπρέλης: Δεν μπορώ να το σχολιάσω
Β. Κόκκαλης: πως πλήρωσε ο κ. Βάρρας:
Αθ. Καπρέλης: Ο κ. Βάρρας πλήρωσε με την κατανομή του 2019 που είχαμε κάνει εμείς (σ.σ. το πρώτο “Συμφωνώ” Βορίδη) . Αλλά το έκανε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη υπουργού.
