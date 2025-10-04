Τσίπρας σε φοιτητή της Σορβόννης: Η συζήτηση για νέο κόμμα γίνεται ερήμην μου, εγώ αφουγκράζομαι τις ανάγκες της κοινωνίας
Τσίπρας σε φοιτητή της Σορβόννης: Η συζήτηση για νέο κόμμα γίνεται ερήμην μου, εγώ αφουγκράζομαι τις ανάγκες της κοινωνίας
Τι απάντησε ο πρώην πρωθυπουργός σε Έλληνα φοιτητή – Στην ομιλία του είχε πει ότι υπάρχει ανάγκη για μια «άλλη Ευρώπη», που θα είναι «βιώσιμη, δίκαιη και ανταγωνιστική στον διεθνή καταμερισμό»
Σιβυλλική απάντηση έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει νέο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση που διεξάγεται στο εσωτερικό της χώρας γίνεται ερήμην του.
Απαντώντας σε ερώτηση Έλληνα φοιτητή, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, λίγο μετά την ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο ίδιος αφουγκράζεται στην παρούσα φάση «τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν τα κόμματα από τα κάτω και όχι εκ των άνω».
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η ενότητα των κομμάτων της Αριστεράς μπορεί να γίνει είτε επειδή τα κόμματα αυτά αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να παραμείνουν κατακερματισμένα, είτε μέσω μιας συνολικής πολιτικής ανασύνθεσης.
Οι ειδήσεις σήμερα
Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες
Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
Απαντώντας σε ερώτηση Έλληνα φοιτητή, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, λίγο μετά την ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο ίδιος αφουγκράζεται στην παρούσα φάση «τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν τα κόμματα από τα κάτω και όχι εκ των άνω».
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η ενότητα των κομμάτων της Αριστεράς μπορεί να γίνει είτε επειδή τα κόμματα αυτά αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να παραμείνουν κατακερματισμένα, είτε μέσω μιας συνολικής πολιτικής ανασύνθεσης.
Οι ειδήσεις σήμερα
Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες
Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα