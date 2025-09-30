Πυρά Βρεττού κατά Νατσιού: Ενεργεί κάτω από τις εντολές σκιώδους διοικητικού καθεστώτος

Ο βουλευτής διεγράφη από το κόμμα «Νίκη» μετά την απόφασή του να υπερψηφίσει την πρόταση της ΝΔ για τον πρόεδρο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Αφήνει αιχμές για «άνομα, σκοτεινά και επιχειρηματικά συμφέροντα»