Πυρά Βρεττού κατά Νατσιού: Ενεργεί κάτω από τις εντολές σκιώδους διοικητικού καθεστώτος
Ο βουλευτής διεγράφη από το κόμμα «Νίκη» μετά την απόφασή του να υπερψηφίσει την πρόταση της ΝΔ για τον πρόεδρο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Αφήνει αιχμές για «άνομα, σκοτεινά και επιχειρηματικά συμφέροντα»
Σφοδρή επίθεση στο κόμμα «Νίκη» αλλά και προσωπικά στον Δημήτρη Νατσιό, εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Νικόλαος Βρεττός, που διεγράφη οριστικά μετά την απόφασή του να υπερψηφίσει την πρόταση της ΝΔ για τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σε δήλωσή του, ο κ. Βρεττός υποστήριξε ότι το κόμμα έχει οδηγηθεί σε αποκεφαλισμό του 30% της κοινοβουλευτικής ομάδας του και διαγραφή της συντριπτικής πλειοψηφίας των στελεχών του.
«Η αγαπημένη μας “ΝΙΚΗ” προδόθηκε. Προδόθηκε και παραδόθηκε σε άνομα, σκοτεινά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Όταν έχει αναγκάσει σε αποχώρηση ή έχει προβεί στον “αποκεφαλισμό” του 30% της κοινοβουλευτικής ομάδας της και έχει διαγράψει την συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της, τότε, το μόνο σίγουρο είναι πως ο γιαλός δεν είναι στραβός», τονίζει.
Θέτοντας ευθέως στο στόχαστρό του τον πρόεδρο του κόμματος, ο κ. Βρεττός σημειώνει: «Κοινό μυστικό είναι ότι ο Δημήτρης Νατσιός ενεργεί κάτω από εντολές ενός σκιώδους διοικητικού καθεστώτος. Για αυτό και συμβιβάζεται με την διασφάλιση της κρατικής χρηματοδότησης και την αποπομπή διακεκριμένων και εντίμων στελεχών κρατώντας την “ΝΙΚΗ” σε οριακά ποσοστά εισόδου στην Βουλή».
Κάνοντας λόγο για «απόπειρα πολιτικής εξόντωσης και συκοφάντησης της προσωπικότητάς» του από «συμφεροντολογικές πρακτικές», ο κ. Βρεττός αναφέρει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τις αξίες και τις αρχές του. «Ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής θα εργαστώ με άσβεστο πάθος και ασυμβίβαστο φρόνημα για την πάταξη της διαφθοράς, την ουσιαστική αναβάθμιση της Δικαιοσύνης ως Ανεξάρτητου αυτοδιοίκητου θεσμού και την ανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας, συμβάλλοντας στον τερματισμό επιτέλους αυτού του φαύλου κύκλου της “Μεταπολίτευσης”».
