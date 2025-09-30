Γεωργιάδης: Το πραγματικό φιάσκο στις ΗΠΑ ήταν του Ερντογάν, όχι του Μητσοτάκη

Ο κ. Ερντογάν πήγε στις ΗΠΑ και ζητούσε, τα αναβαθμισμένα F16 viper, τα νέα F35 και υποστήριξη στην σύγκρουση του με το Ισραήλ το οποίο κατηγορεί για Γενοκτονία.Γύρισε στην Τουρκία, αφού άκουσε διθυράμβους από τον Πρόεδρο Τραμπ πράγματι και δεν είχε να παρουσιάσει απολύτως τίποτε σε κανένα από τα θέματα που διεκδικούσε. Και δεν έφτανε μόνον αυτό αλλά αντιθέτως υποχρεώθηκε να συμφωνήσει στο Σχέδιο του Προέδρου Τραμπ (εξαιρετικό ομολογώ σχέδιο που μακάρι να πετύχει), το οποίο όμως είναι το ακριβώς αντίθετο από όσα υποστήριζε για την Γάζα ο ίδιος. Βγάζει την Χαμάς τελείως εκτός παιχνιδιού ή εάν δεν υποχωρήσει η Χαμάς την οδηγεί στο έλεος του Ισραήλ, πλέον και με τη συγγνώμη της Τουρκίας…Ακόμη υποχρεώθηκε να πει ότι για να προχωρήσουν τα θέματα του με τις ΗΠΑ, θα σταματήσει να αγοράζει Ρωσικό Πετρέλαιο, αλλά αν το κάνει αυτό τότε χάνει το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Οικονμομίας του και βάζει απέναντι του την Ρωσία. Εάν όμως δεν το κάνει, τότε όλα του τα αιτήματα από τις ΗΠΑ απορρίπτονται.….μεγάλη επιτυχία….Αντί να κατηγορούμε όλη μέρα το Μητσοτάκη και τον Γεραπετρίτη, μπορείτε να σκεφτείτε τί θα λέγαμε σήμερα αν ήμασταν Τούρκοι πολίτες για το ταξίδι του Προέδρου μας στις ΗΠΑ…;Η εξωτερική πολιτική θέλει τρόπο και ψυχραιμία. Οχι κραυγές και κινήσεις εντυπωσιασμού».