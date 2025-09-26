«Για μας είναι πάντα εδώ!» - Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη
Ντόρα Μπακογιάννη Παύλος Μπακογιάννης

«Για μας είναι πάντα εδώ!» - Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη

Εχουν περάσει 36 χρόνια από την δολοφονία του από τα πυρά των τρομοκρατών της «17 Νοέμβρη»

«Για μας είναι πάντα εδώ!» - Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη
Συμπληρώνονται σήμερα 36 χρόνια από την ημέρα που ο Παύλος Μπακογιάννης έπεσε νεκρός από τα πυρά των τρομοκρατών της «17 Νοέμβρη».

Με αφορμή την θλιβερή επέτειο, η σύζυγός του, Ντόρα Μπακογιάννη, ανήρτησε μια φωτογραφία από το παρελθόν γράφοντας πως θα είναι «για πάντα εδώ».

Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη

Για μας είναι πάντα εδώ!

Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!

Για μας είναι πάντα εδώ! Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!

Posted by Ντόρα Μπακογιάννη - Dora Bakoyannis on Thursday, September 25, 2025
