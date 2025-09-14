Φάμελλος για το χάλκινο της Εθνικής στο Eurobasket: Στην κορυφή της Ευρώπης με καταπληκτικό μπάσκετ
Φάμελλος για το χάλκινο της Εθνικής στο Eurobasket: Στην κορυφή της Ευρώπης με καταπληκτικό μπάσκετ
Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας και της σκληρής δουλειάς, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Σωκράτης Φάμελλος συνεχάρη την εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία αναδεικνύει τη δύναμη της ομαδικότητας και της σκληρής δουλειάς.
«Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον. Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
«Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία».
Δείτε την ανάρτησή του:
Ειδήσεις σήμερα
«Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον. Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
«Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία».
Δείτε την ανάρτησή του:
Ειδήσεις σήμερα
Με τον Γιάννη οδηγό, η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο του Eurobasket: Η Εθνική, 92-89 την Φινλανδία και πήρε την 3η θέση
Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο που έχει ανοίξει με τη Δύση - Ο μεγάλος του φόβος έρχεται από τη Ρωσία
Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας για επίθεση σε αστυνομικό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα