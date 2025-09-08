Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ: Μιλάτε για συναίνεση και έξω από το νοσοκομείο υποδαυλίζετε τα επεισόδια

Ο υπουργός Υγείας απαντώντας σε ερώτηση το βουλευτή Δράμας Τάσου Νικολαϊδη επανέλαβε πως ακύρωσε την επίσκεψη του στο νοσοκομείο της πόλης καθώς απειλήθηκε