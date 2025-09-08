Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ: Μιλάτε για συναίνεση και έξω από το νοσοκομείο υποδαυλίζετε τα επεισόδια
Ο υπουργός Υγείας απαντώντας σε ερώτηση το βουλευτή Δράμας Τάσου Νικολαϊδη επανέλαβε πως ακύρωσε την επίσκεψη του στο νοσοκομείο της πόλης καθώς απειλήθηκε
Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Δράμας υποστηρίζοντας ότι η τοπική οργάνωση του κόμματος υποδαύλισε τους τραμπουκισμούς και έσπευσε να δικαιολογήσει τις απειλές που εκτοξεύτηκαν εναντίον του.
Ο υπουργός Υγείας απαντώντας σε ερώτηση το βουλευτή Δράμας Τάσου Νικολαϊδη επανέλαβε πως ακύρωσε την επίσκεψη του στο νοσοκομείο της πόλης καθώς απειλήθηκε. Ο ίδιος εμφάνισε μάλιστα στην Ολομέλεια το σχόλιο που υπήρξε σε ανάρτηση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζόμενων του νοσοκομείου Δράμας που έγραφε: «Κρεμάστε πρώτα τα κομματόσκυλα που έχετε εκεί και φυτέψτε μια εννιάρα στο κρανίο στη σαύρα που θα έρθει εκεί και ίσως πάτε καλύτερα».
«Έρχεστε στη Βουλή με το κοστούμι ωραίος και μιλάτε για συναίνεση και έξω από το νοσοκομείο υποδαυλίζετε τα επεισόδια», ανέφερε ο Υπουργός στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ο οποίος επιχείρησε να υποβαθμίσει τις απειλές και να μιλήσει για απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων κατά των εργαζόμενων του νοσοκομείου.
«Η δήθεν απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας έγινε όταν έσπασε ο κλοιός και προκειμένου οι αστυνομικοί να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Η αστυνομία που για όλα φταίει όταν σας προστάτευσε στο μνημόνιο που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έτρωγαν γιαούρτια στις ταβέρνες ήταν καλή ε;», ανταπάντησε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας πως στο νοσοκομείο της Δράμας θα πάει μόνο αν ο Σύλλογος εργαζόμενων του στείλει πρόσκληση.
