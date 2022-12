Οι τουρκόφρονες της μειονότητας που «πηγαινοέρχονται» στην Άγκυρα και η λίστα Τσαβούσογλου

Τη μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη εργαλειοποιεί για μία ακόμη φορά η Άγκυρα, σε μια προσπάθεια να εντείνει τις πιέσεις κατά της Αθήνα, διατηρώντας παράλληλα το φιλοπολεμικό κλίμα για το θέμα των νησιών του Αιγαίου. Τ

«Η Ελλάδα συνεχίζει να παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης και και τα ανθρώπινα δικαιώματα της "Τουρκικής Μειονότητας". Δεν αφήσαμε ποτέ μόνους στους Τούρκους της Δυτικής Θράκης, δεν θα τους αφήσουμε ποτέ» σχολίασε ο Τσαβούσογλου, μετά από συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με τουρκόφρονες της λεγόμενης «Συμβουλευτικής Επιτροπής της "Τουρκικής" Μειονότητας Δυτικής Θράκης».





Η λεγόμενη «Ανώτατη Συμβουλευτική Επιτροπή «Τούρκων» Δυτικής Θράκης» αποτελεί ουσιαστικά κορυφαίο αντιπροσωπευτικό όργανο των τουρκοφρόνων της μειονότητας -στο οποίο συμμετέχουν οι ψευτομουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής, οι αιρετοί (βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειακοί, δημοτικοί σύμβουλοι), οι πρόεδροι συλλόγων κ.α- και το οποίο ελέγχεται απευθείας από την Άγκυρα μέσω του τουρκικού Προξενείου της Κομοτηνής.



Στην προκλητική ανάρτηση του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κοινοποίησε και γράφημα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποτιθέμενες «πρακτικές διάκρισης» που εφαρμόζει η Ελλάδα κατά της μειονότητας.



Hosted esteemed members of Advisory Board of Turkish Minority of Western Thrace in #Ankara.

#Greece persistently continues to violate the Lausanne Treaty and basic human rights of Turkish minority.



Our brothers in Western Thrace were never and shall never be alone! pic.twitter.com/ECsORb7U7J