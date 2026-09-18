Η Toyota θα λανσάρει και άλλο μοντέλο που γεμίζει με υδρογόνο

Η Toyota θα βάλει σε παραγωγή το Hilux FCEV, το οποίο θα έχει ηλεκτρικό κινητήρα που αντί για μπαταρία θα τροφοδοτείται από κυψέλες υδρογόνου, και θα μπορεί να ανεφοδιάζεται μέσα σε 5 λεπτά.