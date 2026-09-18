Η Toyota θα λανσάρει και άλλο μοντέλο που γεμίζει με υδρογόνο
NEWSAUTO.GR

Η Toyota θα λανσάρει και άλλο μοντέλο που γεμίζει με υδρογόνο

Η Toyota θα βάλει σε παραγωγή το Hilux FCEV, το οποίο θα έχει ηλεκτρικό κινητήρα που αντί για μπαταρία θα τροφοδοτείται από κυψέλες υδρογόνου, και θα μπορεί να ανεφοδιάζεται μέσα σε 5 λεπτά.

Η Toyota θα λανσάρει και άλλο μοντέλο που γεμίζει με υδρογόνο
Η Toyota ανακοίνωσε πως θα μπει σε παραγωγή το Hilux FCEV, δηλαδή η εκδοχή του δημοφιλούς pickup που θα τροφοδοτείται από κυψέλες υδρογόνου. Θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη από το 2028, και θα πωλείται μαζί με τις υπάρχουσες εκδοχές στη γκάμα, με τη μία να είναι ήπια υβριδική diesel και την άλλη αμιγώς ηλεκτροκίνητη.

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