Η Toyota θα λανσάρει και άλλο μοντέλο που γεμίζει με υδρογόνο
Η Toyota θα λανσάρει και άλλο μοντέλο που γεμίζει με υδρογόνο
Η Toyota θα βάλει σε παραγωγή το Hilux FCEV, το οποίο θα έχει ηλεκτρικό κινητήρα που αντί για μπαταρία θα τροφοδοτείται από κυψέλες υδρογόνου, και θα μπορεί να ανεφοδιάζεται μέσα σε 5 λεπτά.
Η Toyota ανακοίνωσε πως θα μπει σε παραγωγή το Hilux FCEV, δηλαδή η εκδοχή του δημοφιλούς pickup που θα τροφοδοτείται από κυψέλες υδρογόνου. Θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη από το 2028, και θα πωλείται μαζί με τις υπάρχουσες εκδοχές στη γκάμα, με τη μία να είναι ήπια υβριδική diesel και την άλλη αμιγώς ηλεκτροκίνητη.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα