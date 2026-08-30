Ανατριχιαστικό ατύχημα σε αγώνες αυτοκινήτου - Δείτε το video

Ξεκίνησε άσχημα και τελείωσε ακόμη χειρότερα. Ετσι θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε την συμμετοχή του Τακαμοτο Κατσουτα στο φετινό Ραλλυ Παραγουαης.





Ο Ιάπωνας είχε τεθεί εκτός μάχης ήδη από την πρώτη ειδική του αγώνα όταν είχε τουμπαρει και κατά συνέπεια εγκαταλείψει για το πρώτο σκέλος. Επέστρεψε το Σάββατο δείχνοντας αξιοσημείωτη ταχύτητα αλλά χωρίς να μπορεί να μπει στην βαθμολογούμενη δεκάδα.

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