Γιατί η Formula 1 ονομάστηκε... Formula 1 (+video)
Γιατί η Formula 1 ονομάστηκε... Formula 1 (+video)
Η εξήγηση πίσω από την ονομασία της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι απλή, με τις τις ρίζες της να βρίσκονται στα πρώτα χρόνια των Grand Prix.
UPD:
Η εξήγηση πίσω από την ονομασία της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι τελικά αρκετά απλή.
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UPD:
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