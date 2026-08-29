Εγινε και αυτό: Η Lotus εξαγόρασε τη Lotus

Η Lotus περνά σε μια νέα εποχή, καθώς η Lotus Technology ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της βρετανικής Lotus, ενοποιώντας κάτω από μία εταιρική «ομπρέλα» την κατασκευή των σπορ αυτοκινήτων, τη Lotus Engineering και τα προγράμματα ηλεκτροκίνησης.





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