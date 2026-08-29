Ποιος κρατά στα χέρια του τις μπαταρίες της Ευρώπης;

Η συγκεκριμένη εικόνα αποτυπώνει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην προσπάθειά της να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη εφοδιαστική αλυσίδα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Παρά τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκά εργοστάσια, η παραγωγή των κυψελών, δηλαδή ενός από τα σημαντικότερα και ακριβότερα εξαρτήματα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, παραμένει σε μεγάλο βαθμό υπό ασιατικό έλεγχο και κυρίως κινεζικό.