Στην Ελλάδα το νέο CUPRA Born - Πόσο κοστίζει;
Στην Ελλάδα το νέο CUPRA Born - Πόσο κοστίζει;
Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA ανανεώθηκε και τώρα φτάνει στην ελληνική αγορά με έως 631 χλμ. αυτονομίας και καινούριες τεχνολογίες.
Το CUPRA Born, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, επιστρέφει ανανεωμένο με ακόμα πιο δυναμική σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό και προηγμένες τεχνολογίες.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
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