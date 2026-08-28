Στην Ελλάδα το νέο CUPRA Born - Πόσο κοστίζει;

Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA ανανεώθηκε και τώρα φτάνει στην ελληνική αγορά με έως 631 χλμ. αυτονομίας και καινούριες τεχνολογίες.