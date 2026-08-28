Στην Ελλάδα το νέο CUPRA Born - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Στην Ελλάδα το νέο CUPRA Born - Πόσο κοστίζει;

Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA ανανεώθηκε και τώρα φτάνει στην ελληνική αγορά με έως 631 χλμ. αυτονομίας και καινούριες τεχνολογίες.

Στην Ελλάδα το νέο CUPRA Born - Πόσο κοστίζει;
Το CUPRA Born, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, επιστρέφει ανανεωμένο με ακόμα πιο δυναμική σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό και προηγμένες τεχνολογίες.

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