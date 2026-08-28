Στο μικροσκόπιο τα Tesla - Θα γίνουν ανακλήσεις;

Η μεγάλη ανάκληση της Tesla στην Κίνα, που αφορά 2,98 εκατομμύρια αυτοκίνητα της και συνδέεται με την πρόσβαση στις πόρτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δεν έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε αντίστοιχη ενέργεια στην Ευρώπη.