Στο μικροσκόπιο τα Tesla - Θα γίνουν ανακλήσεις;
Στο μικροσκόπιο τα Tesla - Θα γίνουν ανακλήσεις;
Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή για την Tesla παρακολουθεί τις ανησυχίες γύρω από το άνοιγμα των θυρών σε περίπτωση ατυχήματος.
Η μεγάλη ανάκληση της Tesla στην Κίνα, που αφορά 2,98 εκατομμύρια αυτοκίνητα της και συνδέεται με την πρόσβαση στις πόρτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δεν έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε αντίστοιχη ενέργεια στην Ευρώπη.
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