Αυτή η τεχνολογία σε προειδοποιεί για κίνδυνο στο δρόμο σου πριν τον βρεις

Η Volvo παρουσίασε νέες λειτουργίες Connected Safety που προειδοποιούν τους οδηγούς για κινδύνους στην πορεία τους, ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν και να οδηγούν με μεγαλύτερη ασφάλεια.