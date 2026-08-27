Αυτή η τεχνολογία σε προειδοποιεί για κίνδυνο στο δρόμο σου πριν τον βρεις
Αυτή η τεχνολογία σε προειδοποιεί για κίνδυνο στο δρόμο σου πριν τον βρεις
Η Volvo παρουσίασε νέες λειτουργίες Connected Safety που προειδοποιούν τους οδηγούς για κινδύνους στην πορεία τους, ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν και να οδηγούν με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Η Volvo εξελίσσει την τεχνολογία Connected Safety, επιτρέποντας στα νεότερα μοντέλα της να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους και να ενημερώνουν έγκαιρα άλλους οδηγούς, ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο για να αντιδράσουν.
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