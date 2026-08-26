Αφιέρωμα: Οι σκύλοι στο αυτοκίνητο (+photos)
Αφιέρωμα: Οι σκύλοι στο αυτοκίνητο (+photos)
Το newsauto.gr γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου με ένα ειδικό θέμα για τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου και το ταξίδι με αυτόν στο αυτοκίνητο.
Κάθε μέρα που γυρνάς από τη δουλειά κάποιος σε περιμένει στο σπίτι. Γαβγίζει όταν ακούει το αυτοκίνητο να φτάνει, κουνάει την ουρά ακούραστα όταν περάσεις το κατώφλι και πηδάει πάνω σου να σου δώσει «φιλάκι» όταν μπεις στο σπίτι.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα