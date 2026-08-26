Renault 5 E-Tech: Με περισσότερη αυτονομία και κάτι από Clio Williams
NEWSAUTO.GR

Renault 5 E-Tech: Με περισσότερη αυτονομία και κάτι από Clio Williams

Το ηλεκτρικό «5άρι» δέχεται ένα ήπιο φρεσκάρισμα, με τη γαλλική εταιρεία να αυξάνει ελαφρώς την αυτονομία του και να δίνει στους πελάτες την επιλογή να το κάνουν… Williams.

Renault 5 E-Tech: Με περισσότερη αυτονομία και κάτι από Clio Williams
Το Renault 5 E-Tech electric δέχεται ένα περιορισμένο αλλά ουσιαστικό φρεσκάρισμα, με τις αλλαγές να επικεντρώνονται κυρίως στην αποδοτικότητα, την αυτονομία και τον εξοπλισμό.

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