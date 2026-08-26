Renault 5 E-Tech: Με περισσότερη αυτονομία και κάτι από Clio Williams

Το ηλεκτρικό «5άρι» δέχεται ένα ήπιο φρεσκάρισμα, με τη γαλλική εταιρεία να αυξάνει ελαφρώς την αυτονομία του και να δίνει στους πελάτες την επιλογή να το κάνουν… Williams.