Video: Αυτές είναι οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Gallo S.A. στην Αγία Παρασκευή

Η Gallo S.A. ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πολυετή πορεία της, εγκαινιάζοντας τις καινούριες εγκαταστάσεις της στην Αγία Παρασκευή.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο χώρο που σχεδιάστηκε με βάση τις τελευταίες προδιαγραφές του Ομίλου Stellantis, φιλοξενώντας κάτω από την ίδια στέγη τις μάρκες Peugeot και Opel και προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης για κάθε οδηγό.



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