Το υβριδικό Fiat 500 έγινε πιο προσιτό στην Ελλάδα
Το υβριδικό Fiat 500 έγινε πιο προσιτό στην Ελλάδα
Η ελληνική αντιπροσωπεία της Fiat ενισχύει την εμπορική παρουσία του 500 Hybrid στην ελληνική αγορά, κάνοντάς το ακόμη πιο προσιτό.
UPD:
Το 500 Hybrid, δεν χρειάζεται συστάσεις. Το μοντέλο πόλης της Fiat, ίσως το εμβληματικότερο στην κατηγορία του, έχει πολύ καλή εμπορική πορεία και στη χώρα μας, καθώς είναι ένα από τα πιο όμορφα και ξεχωριστά οχήματα.
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UPD:
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