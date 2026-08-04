Το υβριδικό Fiat 500 έγινε πιο προσιτό στην Ελλάδα

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Fiat ενισχύει την εμπορική παρουσία του 500 Hybrid στην ελληνική αγορά, κάνοντάς το ακόμη πιο προσιτό.