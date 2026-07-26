Επικίνδυνα για τους πεζούς τα μεγάλα αυτοκίνητα - Τι φταίει;

Μία νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι περίπου 200-400 πεζοί ετησίως χάνουν τη ζωή τους στο δρόμο, επειδή παρασύρθηκαν από μεγάλα αυτοκίνητα.