Επικίνδυνα για τους πεζούς τα μεγάλα αυτοκίνητα - Τι φταίει;
Επικίνδυνα για τους πεζούς τα μεγάλα αυτοκίνητα - Τι φταίει;
Μία νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι περίπου 200-400 πεζοί ετησίως χάνουν τη ζωή τους στο δρόμο, επειδή παρασύρθηκαν από μεγάλα αυτοκίνητα.
Η διαρκής αύξηση των διαστάσεων των σύγχρονων αυτοκινήτων έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα οδικής ασφάλειας.
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