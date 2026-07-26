Δοκιμάζουμε την εξωτική Triumph με τον κινητήρα 2,5 λίτρων - Πόσο κοστίζει;
Δοκιμάζουμε την εξωτική Triumph με τον κινητήρα 2,5 λίτρων - Πόσο κοστίζει;
Οδηγούμε την εντυπωσιακή Triumph Rocket 3 Storm R και δεν νιώθουμε πως είναι να τρως «χαστούκι» από 225 Nm ροπής.
Στις επτά ημέρες που είχα στα χέρια μου τη νέα Triumph Rocket 3 Storm R υπήρξαν ελάχιστοι άνθρωποι που δεν με σταμάτησαν για να θαυμάσουν αυτό το «θηρίο» των δύο τροχών.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα