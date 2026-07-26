Δοκιμάζουμε την εξωτική Triumph με τον κινητήρα 2,5 λίτρων - Πόσο κοστίζει;

Στις επτά ημέρες που είχα στα χέρια μου τη νέα Triumph Rocket 3 Storm R υπήρξαν ελάχιστοι άνθρωποι που δεν με σταμάτησαν για να θαυμάσουν αυτό το «θηρίο» των δύο τροχών.