Formula 1: Απίστευτος χαμός στο Γκραν Πρι της Ουγγαρίας
Formula 1: Απίστευτος χαμός στο Γκραν Πρι της Ουγγαρίας
Ο Λάντο Νόρις θα ξεκινήσει για πρώτη φορά φέτος από την pole.
UPD:
Έπρεπε, φυσικά, να προηγηθούν οι επιτυχημένες αναβαθμίσεις της MCL40 και μια χαοτική διαδικασία κατατακτήριων. Μια διαδικασία που υπόσχεται ακόμη περισσότερο χάος στον αγώνα!
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UPD:
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