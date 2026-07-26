Formula 1: Απίστευτος χαμός στο Γκραν Πρι της Ουγγαρίας

Έπρεπε, φυσικά, να προηγηθούν οι επιτυχημένες αναβαθμίσεις της MCL40 και μια χαοτική διαδικασία κατατακτήριων. Μια διαδικασία που υπόσχεται ακόμη περισσότερο χάος στον αγώνα!