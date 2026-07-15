Αποσπούν πράγματι οι οθόνες την προσοχή του οδηγού;
NEWSAUTO.GR

Αποσπούν πράγματι οι οθόνες την προσοχή του οδηγού;

Σουηδοί έκαναν έρευνα για να αξιολογήσουν πόσο πραγματικά επηρεάζουν οι οθόνες infotainment στην απόσπαση προσοχής του οδηγού από το δρόμο, με τα αποτελέσματα να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αποσπούν πράγματι οι οθόνες την προσοχή του οδηγού;
Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των σύγχρονων αυτοκινήτων είναι οι οθόνες που έχουν, οι οποίες ολοένα και μεγαλώνουν σε μέγεθος και παραγκωνίζουν τους φυσικούς διακόπτες.

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