Αποσπούν πράγματι οι οθόνες την προσοχή του οδηγού;

Σουηδοί έκαναν έρευνα για να αξιολογήσουν πόσο πραγματικά επηρεάζουν οι οθόνες infotainment στην απόσπαση προσοχής του οδηγού από το δρόμο, με τα αποτελέσματα να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

