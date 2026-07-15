CFMoto ATVs σε απαιτητικές αποστολές στον Όλυμπο (+video)
NEWSAUTO.GR

CFMoto ATVs σε απαιτητικές αποστολές στον Όλυμπο (+video)

Ταξιδέψαμε μέχρι τον Όλυμπο για να συνομιλήσουμε με έναν «γκουρού» του βουνού Μάριο Γιαννάκου και να οδηγήσουμε τα CFORCE 625 Touring Lux και UFORCE 800XL της CFMoto.

CFMoto ATVs σε απαιτητικές αποστολές στον Όλυμπο (+video)
Η επίσκεψη μας στον Όλυμπο ήταν από εκείνες τις εμπειρίες που δύσκολα χωράνε σε μια ντουζίνα λέξεις ή ένα άρθρο, γιατί συνδυάζουν το τοπίο, τους ανθρώπους και τη δράση με έναν τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό.

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