CFMoto ATVs σε απαιτητικές αποστολές στον Όλυμπο (+video)
CFMoto ATVs σε απαιτητικές αποστολές στον Όλυμπο (+video)
Ταξιδέψαμε μέχρι τον Όλυμπο για να συνομιλήσουμε με έναν «γκουρού» του βουνού Μάριο Γιαννάκου και να οδηγήσουμε τα CFORCE 625 Touring Lux και UFORCE 800XL της CFMoto.
Η επίσκεψη μας στον Όλυμπο ήταν από εκείνες τις εμπειρίες που δύσκολα χωράνε σε μια ντουζίνα λέξεις ή ένα άρθρο, γιατί συνδυάζουν το τοπίο, τους ανθρώπους και τη δράση με έναν τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό.
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