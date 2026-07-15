CFMoto ATVs σε απαιτητικές αποστολές στον Όλυμπο (+video)

Η επίσκεψη μας στον Όλυμπο ήταν από εκείνες τις εμπειρίες που δύσκολα χωράνε σε μια ντουζίνα λέξεις ή ένα άρθρο, γιατί συνδυάζουν το τοπίο, τους ανθρώπους και τη δράση με έναν τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό.