Στην Ελλάδα το νέο Renault Twingo - Δείτε πόσο κοστίζει
Στην Ελλάδα το νέο Renault Twingo - Δείτε πόσο κοστίζει
Το καινούργιο Renault Twingo E-Tech Electric παρουσιάστηκε επίσημα στη χώρα μας, αλλάζοντας τα δεδομένα στην κατηγορία του.
Η Renault επαναφέρει ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της των τελευταίων δεκαετιών. Πρόκειται για το Twingo E-Tech Electric, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στα δεδομένα της εποχής μας και αναμένεται να είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αυτής.
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