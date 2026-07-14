Στην Ελλάδα το νέο Renault Twingo - Δείτε πόσο κοστίζει
NEWSAUTO.GR

Στην Ελλάδα το νέο Renault Twingo - Δείτε πόσο κοστίζει

Το καινούργιο Renault Twingo E-Tech Electric παρουσιάστηκε επίσημα στη χώρα μας, αλλάζοντας τα δεδομένα στην κατηγορία του.

Στην Ελλάδα το νέο Renault Twingo - Δείτε πόσο κοστίζει
Η Renault επαναφέρει ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της των τελευταίων δεκαετιών. Πρόκειται για το Twingo E-Tech Electric, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στα δεδομένα της εποχής μας και αναμένεται να είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αυτής.

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