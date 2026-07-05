Οι Έλληνες πίνουν λιγότερο πριν πιάσουν τιμόνι
NEWSAUTO.GR

Οι Έλληνες πίνουν λιγότερο πριν πιάσουν τιμόνι

Η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η σημαντική εντατικοποίηση των ελέγχων αλκοτέστ φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα.

Οι Έλληνες πίνουν λιγότερο πριν πιάσουν τιμόνι
UPD:
Σύμφωνα με τα στοιχεία τόσο από την Τροχαία όσο και από τους επαγγελματίες του σχετικού κλάδου, η αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου να οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ στη χώρα μας έχει αλλάξει σχετικά τη συμπεριφορά μας, σε σχέση με πριν.

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UPD:
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