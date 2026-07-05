Γιατί δεν αγοράζουν ηλεκτρικό

Παρά την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης και την διεύρυνση του μερίσματος της στην αγορά η τιμολογιακή διαφορά μεταξύ των ηλεκτρικών και των αντίστοιχων θερμικών μοντέλων έχει μειωθεί ελάχιστα τα τελευταία πέντε χρόνια.