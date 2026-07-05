Γιατί δεν αγοράζουν ηλεκτρικό
Γιατί δεν αγοράζουν ηλεκτρικό
Παρά την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης και την διεύρυνση του μερίσματος της στην αγορά η τιμολογιακή διαφορά μεταξύ των ηλεκτρικών και των αντίστοιχων θερμικών μοντέλων έχει μειωθεί ελάχιστα τα τελευταία πέντε χρόνια.
UPD:
Η συζήτηση γύρω από το κόστος των αυτοκινήτων είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς η συνεχής άνοδος των τιμών έχει επηρεάσει τόσο τα καινούργια όσο και τα μεταχειρισμένα μοντέλα.
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