Γιατί δεν αγοράζουν ηλεκτρικό
NEWSAUTO.GR

Γιατί δεν αγοράζουν ηλεκτρικό

Παρά την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης και την διεύρυνση του μερίσματος της στην αγορά η τιμολογιακή διαφορά μεταξύ των ηλεκτρικών και των αντίστοιχων θερμικών μοντέλων έχει μειωθεί ελάχιστα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Γιατί δεν αγοράζουν ηλεκτρικό
UPD:
Η συζήτηση γύρω από το κόστος των αυτοκινήτων είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς η συνεχής άνοδος των τιμών έχει επηρεάσει τόσο τα καινούργια όσο και τα μεταχειρισμένα μοντέλα.

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UPD:
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