Προκαλεί η Τουρκία με επιθετικό σκάφος στο Αιγαίο

Η πυραυλάκατος αυτή, εξ ολοκλήρου τουρκικού σχεδιασμού και ναυπήγησης, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της τουρκικής παρουσίας και επιρροής στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Η επιλογή της ονομασίας του πλοίου δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς πρόκειται για ένα μέσο ταχείας επίθεσης το οποίο σχεδιάστηκε ακριβώς για να επιδεικνύει αποφασιστικότητα και δύναμη σε περιοχές με εντάσεις και ανταγωνισμούς.

Το νέο αυτό πλοίο αναπτύχθηκε από την τουρκική αμυντική βιομηχανία STM, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που ξεκίνησε το 2020 υπό την εποπτεία της Προεδρίας Αμυντικών Βιομηχανιών της χώρας. Η πρώτη «κοπή λαμαρίνας» πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2025 και το τελικό σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί στην αμυντική έκθεση IDEF, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή πλατφόρμα προβολής τουρκικού στρατιωτικού υλικού. Ο σχεδιασμός του βασίστηκε σε προηγμένα ναυπηγικά πρότυπα, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα, την ευκινησία και την ευελιξία εντός ενός επιχειρησιακού πλαισίου υψηλής έντασης.