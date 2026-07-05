Δοκιμάζουμε το οικονομικό Dacia Duster με υγραέριο - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Δοκιμάζουμε το οικονομικό Dacia Duster με υγραέριο - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Καμιά φορά, η ανανέωση ενός μοντέλου μπορεί να είναι τόσο ανεπαίσθητη, όσο και ουσιαστική.
Όπως στην περίπτωση του Duster που πλέον εφοδιάζεται με ισχυρότερο κινητήρα διπλού καυσίμου.
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