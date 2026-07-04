Το τεστ που θα «έκοβε» τους περισσότερους Έλληνες ταξιτζήδες
Το τεστ που θα «έκοβε» τους περισσότερους Έλληνες ταξιτζήδες
Τη σημερινή εποχή μπορούμε να πάμε παντού, αρκεί να έχουμε ένα smartphone, σύνδεση στο internet και μια εφαρμογή με χάρτες.
UPD:
Εκτός βέβαια αν είσαι οδηγός ταξί στο Λονδίνο, όπου για να πάρεις άδεια πρέπει να ξέρεις διαδρομές απ’ έξω και να περάσεις μία ιδιαίτερα δύσκολη εξέταση.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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