Το τεστ που θα «έκοβε» τους περισσότερους Έλληνες ταξιτζήδες

Εκτός βέβαια αν είσαι οδηγός ταξί στο Λονδίνο, όπου για να πάρεις άδεια πρέπει να ξέρεις διαδρομές απ’ έξω και να περάσεις μία ιδιαίτερα δύσκολη εξέταση.