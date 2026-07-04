Το νέο «τέρας» των 3.150 ίππων δεν έχει αντίπαλο
Το νέο «τέρας» των 3.150 ίππων δεν έχει αντίπαλο
Οι ιπποδυνάμεις των ηλεκτρικών hypercar ξεφεύγουν για τα καλά, με εκείνο της Kosmera να ανακοινώνεται στους… 3.150 ίππους. Και όχι, δεν είναι τυπογραφικό.
UPD:
Η Kosmera αποτελεί ένα από τα νεότερα εγχειρήματα της Dreame, της εταιρείας που έγινε γνωστή παγκοσμίως από τις ηλεκτρικές σκούπες και τις έξυπνες οικιακές συσκευές.
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