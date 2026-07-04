Το νέο «τέρας» των 3.150 ίππων δεν έχει αντίπαλο
NEWSAUTO.GR

Το νέο «τέρας» των 3.150 ίππων δεν έχει αντίπαλο

Οι ιπποδυνάμεις των ηλεκτρικών hypercar ξεφεύγουν για τα καλά, με εκείνο της Kosmera να ανακοινώνεται στους… 3.150 ίππους. Και όχι, δεν είναι τυπογραφικό.

Το νέο «τέρας» των 3.150 ίππων δεν έχει αντίπαλο
UPD:
Η Kosmera αποτελεί ένα από τα νεότερα εγχειρήματα της Dreame, της εταιρείας που έγινε γνωστή παγκοσμίως από τις ηλεκτρικές σκούπες και τις έξυπνες οικιακές συσκευές.

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UPD:
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