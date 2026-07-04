F1 GP Μ. Βρετανίας: Ο Αντονέλι κερδίζει το πρώτο του Sprint (+video)
NEWSAUTO.GR

F1 GP Μ. Βρετανίας: Ο Αντονέλι κερδίζει το πρώτο του Sprint (+video)

Ο Κίμι Αντονέλι κέρδισε τον Λιούις Χάμιλτον και κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο Sprint της καριέρας του στο Σίλβερστοουν. Τρίτος ο Νόρις με τους Ράσελ και Λεκλέρ να συμπληρώνουν την πεντάδα.

F1 GP Μ. Βρετανίας: Ο Αντονέλι κερδίζει το πρώτο του Sprint (+video)
UPD:
Ο Χάμιλτον είχε ρυθμό ώστε να προβληματίσει την Mercedes και στο Sprint αλλά εν τέλει υπέκυψε στην ανωτερότητα του συνδυασμού Αντονέλι-W17. Ο Ιταλός τον προσπέρασε στον 8ο γύρο και έπειτα κρατήθηκε με άνεση μπροστά.

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UPD:
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