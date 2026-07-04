F1 GP Μ. Βρετανίας: Ο Αντονέλι κερδίζει το πρώτο του Sprint (+video)
F1 GP Μ. Βρετανίας: Ο Αντονέλι κερδίζει το πρώτο του Sprint (+video)
Ο Κίμι Αντονέλι κέρδισε τον Λιούις Χάμιλτον και κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο Sprint της καριέρας του στο Σίλβερστοουν. Τρίτος ο Νόρις με τους Ράσελ και Λεκλέρ να συμπληρώνουν την πεντάδα.
UPD:
Ο Χάμιλτον είχε ρυθμό ώστε να προβληματίσει την Mercedes και στο Sprint αλλά εν τέλει υπέκυψε στην ανωτερότητα του συνδυασμού Αντονέλι-W17. Ο Ιταλός τον προσπέρασε στον 8ο γύρο και έπειτα κρατήθηκε με άνεση μπροστά.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα