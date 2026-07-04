Αυτή η Ferrari F40 μπορεί να σπάσει τα ταμεία
Αυτή η Ferrari F40 μπορεί να σπάσει τα ταμεία
Μία από τις πιο ξεχωριστές Ferrari F40 που έχουν κατασκευαστεί αναμένεται να αλλάξει χέρια σε δημοπρασία στις 8 Ιουλίου.
UPD:
Το αυτοκίνητο έχει αναβαθμιστεί από τον διάσημο οίκο Michelotto, αποδίδει 527 ίππους και εκτιμάται ότι θα πωληθεί έως και περίπου 3,73 εκατ. ευρώ.
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UPD:
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