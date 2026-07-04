Αυτή η Ferrari F40 μπορεί να σπάσει τα ταμεία

Μία από τις πιο ξεχωριστές Ferrari F40 που έχουν κατασκευαστεί αναμένεται να αλλάξει χέρια σε δημοπρασία στις 8 Ιουλίου.