Δοκιμάζουμε το υβριδικό Omoda 5 που ήρθε σε τιμή έκπληξη
Δοκιμάζουμε το υβριδικό Omoda 5 που ήρθε σε τιμή έκπληξη
H νεοφερμένη Omoda λανσάρει μια πλήρως υβριδική πρόταση στην μικρομεσαία κατηγορία, συνδυάζοντας υψηλή ισχύ με χαμηλή κατανάλωση και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.
H νεοφερμένη Omoda λανσάρει μια πλήρως υβριδική πρόταση στην μικρομεσαία κατηγορία, συνδυάζοντας υψηλή ισχύ με χαμηλή κατανάλωση και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.
UPD:
Θα έλεγε κανείς ότι η Omoda μπήκε στην ευρωπαϊκή -και δη στην ελληνική αγορά- με έξυπνο και ξεκάθαρο στόχο να τραβήξει το ενδιαφέρον σε μια περίοδο όπου οι νέες μάρκες δεν αρκεί να είναι απλώς ανταγωνιστικές. Πρέπει να έχουν ταυτότητα, τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό και ένα value-for-money πακέτο
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UPD:
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