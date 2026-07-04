Δοκιμάζουμε το υβριδικό Omoda 5 που ήρθε σε τιμή έκπληξη

Θα έλεγε κανείς ότι η Omoda μπήκε στην ευρωπαϊκή -και δη στην ελληνική αγορά- με έξυπνο και ξεκάθαρο στόχο να τραβήξει το ενδιαφέρον σε μια περίοδο όπου οι νέες μάρκες δεν αρκεί να είναι απλώς ανταγωνιστικές. Πρέπει να έχουν ταυτότητα, τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό και ένα value-for-money πακέτο