Έρευνα: Πιο έξυπνοι οι οδηγοί με χειροκίνητο κιβώτιο
Έρευνα: Πιο έξυπνοι οι οδηγοί με χειροκίνητο κιβώτιο
Μία έρευνα Ιαπώνων επιστημόνων ανακάλυψε πως ο προμετωπιαίος φλοιός διεγείρεται περισσότερο όταν οδηγείς αυτοκίνητο με manual κιβώτιο.
UPD:
Οι υπέρμαχοι του χειροκίνητου κιβωτίου συνηθίζουν να επικαλούνται την αυξημένη μηχανική αίσθηση και τη μεγαλύτερη συμμετοχικότητα που προσφέρει στον οδηγό.
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